Furgone si ribalta in un fosso | un uomo estratto dai vigili del fuoco

Firenzetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco di Firenze e di Siena sono intervenuti alle 13:50 a Barberino Val d'Elsa in località Valle degli Alpaca, per un incidente stradale che ha visto un furgone che trasportava legna, ribaltarsi in un fosso. La squadra, una volta giunta sul posto, ha effettuato il sollevamento del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: furgone - ribalta

Incidente lungo la Fondo Valle Isclero: furgone si ribalta e finisce contro il muro

Violento scontro all'incrocio, furgone si ribalta sopra l'auto: tre feriti in ospedale

Violento scontro all'incrocio, furgone si ribalta sopra l'auto: tre feriti in ospedale

furgone ribalta fosso uomoFurgone carico di legna si ribalta nel fosso: ferito il conducente - I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, e il distaccamento di Poggibonsi del ... Secondo ilcittadinoonline.it

furgone ribalta fosso uomoFurgone si ribalta e finisce nel fosso: conducente intrappolato, i vigili del fuoco lo liberano - L’incidente è avvenuto nel comune di Barberino Val d’Elsa, zona Valle degli Alpaca. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Furgone Ribalta Fosso Uomo