Barberino Val d’Elsa, 8 ottobre 2025 – Momenti di paura in zona Valle degli Alpaca, nel comune di Barberino Val d’Elsa. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 ottobre, un furgone che stava trasportando grossi tronchi di legno si è ribaltato finendo in un fosso. Il conducente è rimasto intrappolato sotto la cabina di guida. L’allarme al numero unico 112 è arrivato intorno alle 13:50 e sul posto sono intervenuti il prima possibile i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, e i colleghi del distaccamento di Poggibonsi del comando di Siena. I soccorritori hanno provveduto a sollevare il veicolo utilizzando appositi cuscini di sollevamento, riuscendo così a liberare l’uomo rimasto incastrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furgone si ribalta e finisce nel fosso: conducente intrappolato, i vigili del fuoco lo liberano