Furgone esce di strada si ribalta in un canale

Udinetoday.it | 8 ott 2025

Nel pomeriggio di oggi 8 ottobre, per cause in corso d'accertamento, il furgone di una compagnia di trasporti è uscito di strada mentre percorreva la strada regionale 352, nei pressi di Palmanova. L'autista, che andava verso Sud al momento della fuoriuscita autonoma, si è ribaltato dentro un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

