Una giornata che doveva scorrere come tante altre si è trasformata in un pomeriggio di tragedia e traffico paralizzato lungo una delle principali arterie autostradali del Nord Italia. In pochi minuti, due gravi incidenti hanno sconvolto automobilisti e soccorritori, che si sono trovati a gestire una situazione drammatica nel tratto più trafficato della giornata. Le sirene, il caos e le lunghe code hanno segnato ore di paura e sgomento per chi si trovava in viaggio. La viabilità è rimasta compromessa a lungo, mentre le forze dell’ordine lavoravano per ripristinare la circolazione e chiarire la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Furgone contro camion in autostrada. Coda di curiosi, auto si schianta contro un tir. Duplice tragedia