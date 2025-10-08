Furgone contro camion in autostrada Coda di curiosi auto si schianta contro un tir Duplice tragedia
Una giornata che doveva scorrere come tante altre si è trasformata in un pomeriggio di tragedia e traffico paralizzato lungo una delle principali arterie autostradali del Nord Italia. In pochi minuti, due gravi incidenti hanno sconvolto automobilisti e soccorritori, che si sono trovati a gestire una situazione drammatica nel tratto più trafficato della giornata. Le sirene, il caos e le lunghe code hanno segnato ore di paura e sgomento per chi si trovava in viaggio. La viabilità è rimasta compromessa a lungo, mentre le forze dell’ordine lavoravano per ripristinare la circolazione e chiarire la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: furgone - camion
Incidente in A1 oggi, scontro tra camion e furgone. Tratto chiuso in direzione Bologna
Tampona un camion con il furgone: 43enne muore sulla A1
Furgone tampona camion: morto il conducente 43enne
Tamponamento con frontale tra furgone e camion a Porto Viro: non ce l'ha fatta Marian Chitic Radu, 33 anni. Sona, moto contro auto - facebook.com Vai su Facebook
New post: LEGGI LA NOTIZIA! Veneto – Scontro fra due camion e un furgone: un morto e due feriti https://tviweb.it/veneto-scontro-fra-due-camion-e-un-furgone-un-morto-e-due-feriti/… #veneto #notizie #news - X Vai su X
Furgone contro camion in autostrada. Coda di curiosi, auto si schianta contro un tir. Duplice tragedia - Una giornata che doveva scorrere come tante altre si è trasformata in un pomeriggio di tragedia e traffico paralizzato lungo una delle principali arterie ... Segnala thesocialpost.it
IL VIDEO. Due morti sull'A22 in meno di un'ora: le immagini dell'incidente tra un furgone schiantatosi contro un autoarticolato - Qui siamo tra Egna e San Michele in direzione sud dove il conducente di un furgone ha perso la vita schiantandosi contr ... ildolomiti.it scrive