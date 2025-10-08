Fuori dall’oscurità | il regista spiega il colpo di scena scioccante del film e come ha realizzato un horror ambientato nell’età della pietra

Dopo circa un’ora dall’inizio di Fuori dall’oscurità ( Out of Darkness), film diretto dall’esordiente Andrew Cumming, arriva una rivelazione che cambia completamente la prospettiva dello spettatore: non si tratta affatto di un film sui mostri. Dietro l’apparenza di un horror preistorico si nasconde infatti una riflessione profonda sulla paura, sull’umanità e sui meccanismi di sopravvivenza che attraversano il tempo. Uscito nelle sale il 9 febbraio, Fuori dall’oscurità ( Out of Darkness) segue una tribù di Homo sapiens che vive su un’isola desolata al largo della Scozia, circa 45. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

