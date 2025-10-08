Fungaiolo di 74 anni si perde a Rigoso ricerche con i droni e elicottero | ritrovato

Una persona anziana si è persa a Rigoso, nel comune di Monchio delle Corti. Le ricerche sono scattate nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre. In azione anche i droni e l'elicottero, in arrivo da Bologna.Dopo ore di ricerche si è concluso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

