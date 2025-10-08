Funerali blindati per Dolores Dori | il killer della principessa sinti uccisa al campo nomadi è ancora in fuga

Prosegue, in tutta Italia, la caccia al killer di Dolores Dori, la donna uccisa la sera del 2 ottobre in una sparatoria nel campo nomadi di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Il delitto è maturato nell'ambito di una faida familiare. Poco dopo la morte della donna sono stati fermati per. 🔗 Leggi su Today.it

