Funerali blindati per Dolores Dori | il killer della principessa sinti uccisa al campo nomadi è ancora in fuga
Prosegue, in tutta Italia, la caccia al killer di Dolores Dori, la donna uccisa la sera del 2 ottobre in una sparatoria nel campo nomadi di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Il delitto è maturato nell'ambito di una faida familiare. Poco dopo la morte della donna sono stati fermati per. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: funerali - blindati
Per i funerali dell'attivista sono attese circa 100mila persone allo State Farm Stadium di Glendale tra cui il presidente Usa, Donald Trump, e il vice JD Vance - facebook.com Vai su Facebook