Fugatti accusato di maltrattamento sugli animali ma la Procura archivia La LAV | Con le mangiatoie per orsi mette a rischio i cittadini
Il Presidente della Provincia autonoma di Trento accusato dalla Lav di non monitorare la presenza di siti di foraggiamento utilizzati per far avvicinare gli orsi. "Favoriscono la confidenza con gli umani e quindi possibili incidenti" spiega a Kodami il responsabile animali selvatici dell'associazione che ora farà ricorso alla richiesta di archiviazione da parte della Procura di Trento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
