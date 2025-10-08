Fugatti accusato di maltrattamento sugli animali ma la Procura archivia La LAV | Con le mangiatoie per orsi mette a rischio i cittadini

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento accusato dalla Lav di non monitorare la presenza di siti di foraggiamento utilizzati per far avvicinare gli orsi. "Favoriscono la confidenza con gli umani e quindi possibili incidenti" spiega a Kodami il responsabile animali selvatici dell'associazione che ora farà ricorso alla richiesta di archiviazione da parte della Procura di Trento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fugatti - accusato

fugatti accusato maltrattamento animaliFugatti accusato di maltrattamento sugli animali, ma la Procura archivia. La LAV: “Con le mangiatoie per orsi mette a rischio i cittadini” - Il Presidente della Provincia autonoma di Trento accusato dalla Lav di non monitorare la presenza di siti di foraggiamento utilizzati per far avvicinare ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Fugatti Accusato Maltrattamento Animali