Fuga e morte nel bosco La madre di Wishwa | | Una tristezza enorme Spero ancora non sia lui

Ilgiorno.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

e Barbara Calderola "Giovedì c’è il Dna. Non posso dire niente". La mamma di Wishwa Bandara Jayasuriya Mudianaselage si aggrappa con tutte le forze all’ultimo scampolo di speranza che le è rimasto. Prova a credere che la scienza smentirà quel che tutto il resto - vestiti, zaino, cellulare - conferma. E cioè, che quel mucchio di ossa trovato sotto gli indumenti consunti in un bosco a Bottanuco siano quelle di suo figlio, il 24enne studente universitario scomparso da Grezzago, dove abitava con la famiglia, in aprile. Nel piccolo centro del Trezzese tutti vorrebbero darle ragione. Ma pochi ci credono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

fuga e morte nel bosco la madre di wishwa una tristezza enorme spero ancora non sia lui

© Ilgiorno.it - Fuga e morte nel bosco. La madre di Wishwa:: "Una tristezza enorme. Spero ancora non sia lui"

fuga - morte

