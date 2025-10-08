Fu un colpo clamoroso quello nell’azienda orafa | in dodici potrebbero andare in carcere

Arezzo, 8 ottobre 2025 – Potrebbero finire in carcere i dodici imputati per la rapina messa a segno il 28 giugno 2024 ai danni dell’azienda orafa Italiana Horo di Badia al Pino, nell’Aretino. Il colpo dell'anno per modalità e bottino: circa 600mila euro in oro, portati via dopo aver immobilizzato il titolare con uno spray al peperoncino. Un’arma insolita ma efficace, che permise alla banda di fuggire in pochi minuti lasciando dietro di sé solo frammenti di indizi. Il basista e la rete criminale. Al centro dell’inchiesta coordinata dalla procura di Arezzo e dai carabinieri, un basista: un trentenne rumeno, operaio dell’azienda, descritto come afflitto da ludopatia e con una passione costosa per le carte dei Pokémon. 🔗 Leggi su Lanazione.it

