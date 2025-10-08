Fu sorpreso a rubare al ristobar ‘Malvy’ | condannato a un anno e 8 mesi
È stato condannato per furto dal giudice Francesca Piergallini a 1 anno e 8 mesi con rito abbreviato il 38enne che era stato sorpreso tra l’8 il 9 settembre, intorno alle 4, dentro il ‘Malvy’ cafè ristobar in via Gramsci. Quella notte gli agenti delle volanti avevano notato i vetri infranti di una finestra e, all’interno, la sagoma di un uomo. A quel punto i poliziotti si erano avvicinati trovando per terra un crick, risultato rubato da un’auto nel parcheggio limitrofo. Poi sono entrati nel locale dove hanno trovato un uomo sdraiato per terra, con in mano un cacciavite, che tentava di nascondersi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
