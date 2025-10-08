FT | Washington chiede a Ue esenzioni per imprese Usa su regole green

Ildenaro.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ott. (askanews) – L’amministrazione Usa ha chiesto all’Unione europea di rivedere le normative sulla green economy prevedendo di fatto delle clausole di esenzione a beneficio dei gruppi industriali Usa. Lo riporta il Financial Times citando un documento dell’amministrazione Trump e aggiungendo che “pochi giorni fa Washington ha comunicato le sue richieste alla Commissione europea”. Oltre a questo documento, il Ft cita come fonti “due funzionari della Ue” anonimi. Tra le richieste vi sono quella di esentare le imprese statunitensi dal presentare piani di transizione climatica e di non imporre le normative compagnie a stelle s strisce che facciano parte delle catene di approvvigionamento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: washington - chiede

Washington chiede il time out tra Serbia e Kosovo. L’ombra russa e il futuro balcanico

Usa, Trump chiede la pena di morte "per tutti gli omicidi a Washington", il tycoon: "Non sono un dittatore, so come fermare il crimine"

Visti negati ai palestinesi, l'Ue chiede a Washington di "ripensarci"

ft washington chiede ueFT: Washington chiede a Ue esenzioni per imprese Usa su regole green - (askanews) – L’amministrazione Usa ha chiesto all’Unione europea di rivedere le normative sulla green economy prevedendo di fatto delle clausole di esenzione a beneficio dei gruppi indust ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ft Washington Chiede Ue