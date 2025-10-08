FT | Washington chiede a Ue esenzioni per imprese Usa su regole green
Roma, 8 ott. (askanews) – L’amministrazione Usa ha chiesto all’Unione europea di rivedere le normative sulla green economy prevedendo di fatto delle clausole di esenzione a beneficio dei gruppi industriali Usa. Lo riporta il Financial Times citando un documento dell’amministrazione Trump e aggiungendo che “pochi giorni fa Washington ha comunicato le sue richieste alla Commissione europea”. Oltre a questo documento, il Ft cita come fonti “due funzionari della Ue” anonimi. Tra le richieste vi sono quella di esentare le imprese statunitensi dal presentare piani di transizione climatica e di non imporre le normative compagnie a stelle s strisce che facciano parte delle catene di approvvigionamento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: washington - chiede
