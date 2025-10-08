Frosinone un successo l' incontro in Conservatorio con Diego Bianchi

Non solo studenti. Ma spettatori di tutte le età hanno partecipato all’incontro con Diego Bianchi, questa mattina, presso l’Auditorium del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone.Il noto conduttore televisivo è stato invitato nell’ambito del progetto ProBen (a favore del benessere degli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

