Frosinone un successo l' incontro in Conservatorio con Diego Bianchi
Non solo studenti. Ma spettatori di tutte le età hanno partecipato all’incontro con Diego Bianchi, questa mattina, presso l’Auditorium del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone.Il noto conduttore televisivo è stato invitato nell’ambito del progetto ProBen (a favore del benessere degli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Cade a terra rovinosamente mentre gioca con la bicicletta: ragazzino di 13 anni sbatte la testa. Ricoverato d’urgenza con l’eliambulanza. E’ successo ieri a Frosinone
Frosinone-Avelino 2-0, Calò esalta il successo: «Avvio ideale, anche in dieci abbiamo tenuto testa»
Palermo Frosinone 0-0: rosanero, che fatica! Ma davanti a Mattarella è stato comunque un successo. Filippo Inzaghi ha avuto una conferma: la Serie B è questa
Incidente in via Tommaso Landolfi a Frosinone. È successo questa mattina intorno alle 11. Coinvolti una bici elettrica e un’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Dino Padovani e gli operatori del 118 per socc - facebook.com Vai su Facebook
#Cagliari-#Frosinone Terzo successo consecutivo per i rossoblù: ciociari battuti dopo un primo tempo faticoso, i ragazzi di #Pisacane vanno avanti in Coppa Italia - X Vai su X
Frosinone. Il ministro Tajani all’insediamento di Corsi, nuovo presidente del Conservatorio Licinio Refice - Il Presidente Antonio Corsi, all’inizio del suo mandato, ha promosso e organizzato un importante incontro di presentazione delle linee programmatiche di collaborazione tra il Conservatorio di muisca ... Scrive tunews24.it
Conservatorio Frosinone, il vicepremier Tajani all'insediamento del neopresidente Corsi - Dopodomani (primo ottobre) s'insedierà il nuovo presidente del Conservatorio. Scrive msn.com