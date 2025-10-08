Frosinone Dado al Teatro Vittoria

Al teatro Vittoria di via Amendola arriva Dado: l’appuntamento è per sabato 25 ottobre, alle ore 21, con lo spettacolo "Titolo di studio: la strada".L'evento, organizzato dalla Palor Eventi, è patrocinato dal Comune di Frosinone, con gli Assessorati al Centro Storico di Rossella Testa e alla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: frosinone - dado

Giovedì 25 ottobre alle ore 21.00 appuntamento con Dado e il suo spettacolo "Titolo di studio: la strada". L’evento è organizzato da Palor Eventi con il patrocinio del Comune di Frosinone, assessorati al Centro Storico (Rossella Testa) e alla Cultura (Simona G - facebook.com Vai su Facebook

Urca il Cagliari ha dato 4-1 al Frosinone in Coppa Italia giocando con 10/11 di panchinari - X Vai su X

Il Frosinone cerca vittoria e riscatto contro il Modena allo “Stirpe” - Tornati domenica da La Spezia, con in testa le parole di Vivarini, quelle dette in conferenza stampa e quelle ... Segnala ilmessaggero.it

Il Frosinone torna alla vittoria, ruggito salvezza: Salernitana ko 3-0 e retrocessa - Il Frosinone riassapora il gusto della vittoria e almeno per il momento è fuori dalla zona rossa della classifica. Secondo ilmessaggero.it