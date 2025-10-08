Frontale auto-moto il centauro fa un volo di 15 metri
Intorno alle 19 e 30 di questa sera, un motociclista è stato sbalzato dopo che il mezzo che guidava si è scontrato frontalmente con un'auto Bmw. Disarcionato, ha fatto un volo di 15 metri ed è atterrato sull'asfalto.È successo in via Udine, la strada provinciale 48, davanti al distributore di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Frontale auto-moto, il centauro fa un volo di 15 metri - Intorno alle 19 e 30 di stasera, 8 ottobre: l'uomo è stato portato in ospedale in ambulanza.
