Frontale auto-moto il centauro fa un volo di 15 metri

Udinetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno alle 19 e 30 di questa sera, un motociclista è stato sbalzato dopo che il mezzo che guidava si è scontrato frontalmente con un'auto Bmw. Disarcionato, ha fatto un volo di 15 metri ed è atterrato sull'asfalto.È successo in via Udine, la strada provinciale 48, davanti al distributore di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

