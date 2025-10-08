Frodo maxi sequestro di 300 kg di pesce | la Guardia di Finanza li dona alla Caritas
Ascoli Piceno, 8 ottobre 2025 - Prosegue l’attività di contrasto alla pesca illegale lungo la costa marchigiana. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, in collaborazione con il Reparto Operativo Aeronavale di Ancona, ha eseguito un intervento mirato nei pressi della riserva naturale della Sentina, a San Benedetto del Tronto, fermando tre pescatori di frodo sorpresi mentre rientravano da una battuta non autorizzata. L’ operazione è frutto di un dispositivo di controllo predisposto per monitorare le aree più sensibili del litorale e prevenire l’immissione sul mercato di prodotto ittico non tracciato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
