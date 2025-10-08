Frode europea da 20 milioni sui fondi agricoli | sequestrati 17 milioni coinvolto anche l’Abruzzo
Pescara - Smantellato un sistema fraudolento di imprese agricole fittizie tra Veneto e Centro Italia: 48 imprenditori indagati per truffa ai danni dell’Unione Europea. Una maxi frode ai danni dell’Unione Europea, per un valore superiore ai 20 milioni di euro, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Padova al termine di un’indagine complessa durata oltre tre anni. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova ha disposto il sequestro preventivo di 17,2 milioni di euro nei confronti di 48 imprenditori agricoli, accusati di associazione a delinquere e truffa aggravata per aver indebitamente ottenuto contributi comunitari del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA). 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
