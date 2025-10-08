Frode europea da 20 milioni sui fondi agricoli | sequestrati 17 milioni coinvolto anche l’Abruzzo

Abruzzo24ore.tv | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pescara - Smantellato un sistema fraudolento di imprese agricole fittizie tra Veneto e Centro Italia: 48 imprenditori indagati per truffa ai danni dell’Unione Europea. Una maxi frode ai danni dell’Unione Europea, per un valore superiore ai 20 milioni di euro, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Padova al termine di un’indagine complessa durata oltre tre anni. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova ha disposto il sequestro preventivo di 17,2 milioni di euro nei confronti di 48 imprenditori agricoli, accusati di associazione a delinquere e truffa aggravata per aver indebitamente ottenuto contributi comunitari del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA). 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

frode europea da 20 milioni sui fondi agricoli sequestrati 17 milioni coinvolto anche l8217abruzzo

© Abruzzo24ore.tv - Frode europea da 20 milioni sui fondi agricoli: sequestrati 17 milioni, coinvolto anche l’Abruzzo

In questa notizia si parla di: frode - europea

Frode sui fondi pubblici: si muovono Gdf e procura europea, due arresti

Maxi-frode ai danni dell'Unione europea: anche agricoltori abruzzesi tra i 48 denunciati, sequestri per 17,2 milioni di euro [VIDEO]

Frode all'Unione europea, denunciati 48 imprenditori agricoli

frode europea 20 milioniFrode europea da 20 milioni sui fondi agricoli: sequestrati 17 milioni, coinvolto anche l’Abruzzo - Smantellato un sistema fraudolento di imprese agricole fittizie tra Veneto e Centro Italia: 48 imprenditori indagati per truffa ai ... Riporta abruzzo24ore.tv

frode europea 20 milioniFrode milionaria con i fondi europei: uno degli indagati è di Potenza Picena - MACERATA Circa 20 milioni di euro dell’Unione europea incassati senza averne diritto, 48 imprenditori agricoli denunciati a vario titolo per associazione a delinquere (6 persone) e ... Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Frode Europea 20 Milioni