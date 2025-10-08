frisina e spinello ironman team da applausi a barcellona

Si è svolta nella giornata di domenica 5 ottobre la manifestazione di Ironman full distance (3,8Km di nuoto, 180Km di bici e 42,2Km di corsa) a Calella-Barcellona in Spagna, presenti per il Ferrara Triathlon Club: Simona Frisina e Andrea Spinello. Andrea Spinello, già avvezzo a queste distanze, chiude la gara vicinissimo alle 10 ore con una prestazione di altissimo livello che ripaga gli sforzi ed i sacrifici fatti negli ultimi mesi; l’esordiente Simona Frisina corona un sogno, si laurea finisher con una gara di cuore e resilienza. Atleti ferraresi presenti anche a Peschiera del Garda (Vr) dove nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 ottobre si sono svolte rispettivamente le gare di triathlon medio (1900mt di nuoto, 90Km di bici e 21Km di corsa) e triathlon sprint (750mt di nuoto, 20Km di bici e 5Km di corsa). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

