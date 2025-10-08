Friedkin | Gasperini è fantastico la sua etica di lavoro è incredibile lavora duro è molto serio

Il presidente della Roma, Dan Friedkin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’assemblea dell’Eca – da ieri Efc – in corso oggi nella Capitale. L’imprenditore americano si è soffermato sulla partenza folgorante della squadra giallorossa e sulla possibilità di disputare una partita del club al di fuori dei confini nazionali ( come ne caso di Milan-Como ). Le parole di Dan Friedkin. «Siamo solo all’inizio, ma questa Roma mi piace tanto e abbiamo speranze molto grandi. Ho sensazioni molto buone viste le 5 vittorie su 6 partite», ha esordito Friedkin. «Credo nel nostro allenatore, in quello che sta facendo, in tutta la squadra e in tutti i nostri sforzi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

