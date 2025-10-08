Friedkin | Gasp fantastico etica del lavoro incredibile Siamo all' inizio ma ho buone sensazioni

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il patron dei giallorossi all'assemblea Eca: "Ho fiducia nel nostro allenatore, non potremmo essere più felici di lui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

friedkin gasp fantastico etica del lavoro incredibile siamo all inizio ma ho buone sensazioni

© Gazzetta.it - Friedkin: "Gasp fantastico, etica del lavoro incredibile. Siamo all'inizio, ma ho buone sensazioni"

In questa notizia si parla di: friedkin - gasp

friedkin gasp fantastico eticaFriedkin: «Gasperini è fantastico, la sua etica di lavoro è incredibile, lavora duro, è molto serio» - Dan Friedkin, presidente della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'assemblea dell'Eca in corso nella Capitale. Si legge su ilnapolista.it

friedkin gasp fantastico eticaDan Friedkin torna a Roma ed esalta Gasperini: «È fantastico, con lui siamo allineati su tutto» - Il presidente della Roma Dan Friedkin è tornato nella Capitale e, oltre a partecipare alla 32esima assemblea generale dell'ECA (da ieri EFC), si recherà anche al ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Friedkin Gasp Fantastico Etica