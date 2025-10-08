Friedkin | Gasp fantastico etica del lavoro incredibile Siamo all' inizio ma ho buone sensazioni

Il patron dei giallorossi all'assemblea Eca: "Ho fiducia nel nostro allenatore, non potremmo essere più felici di lui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Friedkin: "Gasp fantastico, etica del lavoro incredibile. Siamo all'inizio, ma ho buone sensazioni"

In questa notizia si parla di: friedkin - gasp

CORSPORT | Friedkin a Trigoria per il vertice con Gasp e Massara: si studia il futuro https://romanews.eu/corsport-friedkin-a-trigoria-per-il-vertice-con-gasp-e-massara-si-studia-il-futuro/… #ASRoma #RomanewsEU - X Vai su X

#Gasperini a caccia del primo successo all'esordio nel derby: nell'era Friedkin solo #DeRossi c'è riuscito (per Ranieri era un ritorno...) I numeri del mister vs la #Lazio e #Sarri - facebook.com Vai su Facebook

Friedkin: «Gasperini è fantastico, la sua etica di lavoro è incredibile, lavora duro, è molto serio» - Dan Friedkin, presidente della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'assemblea dell'Eca in corso nella Capitale. Si legge su ilnapolista.it

Dan Friedkin torna a Roma ed esalta Gasperini: «È fantastico, con lui siamo allineati su tutto» - Il presidente della Roma Dan Friedkin è tornato nella Capitale e, oltre a partecipare alla 32esima assemblea generale dell'ECA (da ieri EFC), si recherà anche al ... Secondo msn.com