Freedom Flotilla sentiamo l’elicottero poi il buio Così i commando delle Idf hanno assaltato la missione per Gaza
“Abbiamo preparato le borse. Anche se siamo distanti da Gaza, stiamo facendo una manovra per tornare indietro. Stiamo cercando di allargarci e di andare verso l’ Egitto. Stanotte potremmo essere intercettati”. L’ultimo messaggio audio di Vincenzo Fullone, risale alla tarda serata di ieri. Poco dopo la Conscience, la “nave medica” che fa da ammiraglia nella missione congiunta di Freedom Flotilla Coalition e Thousand Madleens to Gaza, è stata abbordata dai commando israeliani, ultima delle 9 imbarcazioni della spedizione. Tutto è iniziato attorno alle 3.45, a 120 miglia dalla Striscia dove era diretta, nelle acque internazionali antistanti a Port Said, in Egitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
