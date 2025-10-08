“Siano s ubito rilasciati tutti i prigionieri, italiani compresi, della prima Global Sumud Flotilla e quelli che sono stati fermati nelle ultime ore. Devono essere difesi e tutelati dal nostro governo, perché non hanno fatto nulla. Chi commette reato è Israele, quando in acque internazionali impedisce e blocca gente pacifista, democratica e non violenta che vuole solo portare aiuti”. Così il segretario generale Cgil, Maurizio Landini, replicando al Fattoquotidiano.it, in merito al nuovo fermo da parte dell’esercito israeliano delle nove barche della Freedom Flotilla, abbordate e attaccate a 120 miglia da Gaza, con a bordo nove medici e infermieri italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Freedom Flotilla, Landini: “Chi commette reato è Israele. Governo Meloni si rende politicamente complice”