Freedom Flotilla intercettata da Israele a largo di Gaza news in diretta | a bordo 9 italiani proseguono negoziati sul piano Trump

Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza e sui negoziati di pace in Egitto tra Israele-USA-Hamas: la Freedom Flotilla è stata abbordata dalla marina israeliana a 120 miglia da Gaza. A bordo ci sono nove italiani. Hamas apre al disarmo ma respinge l’ipotesi Blair. L’ONU denuncia nuove vittime civili e sfollamenti nell'enclave palestinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it