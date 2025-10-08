Freedom Flotilla intercettata da Israele a largo di Gaza news in diretta | a bordo 9 italiani proseguono negoziati sul piano Trump

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza e sui negoziati di pace in Egitto tra Israele-USA-Hamas: la Freedom Flotilla è stata abbordata dalla marina israeliana a 120 miglia da Gaza. A bordo ci sono nove italiani. Hamas apre al disarmo ma respinge l’ipotesi Blair. L’ONU denuncia nuove vittime civili e sfollamenti nell'enclave palestinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La nave umanitaria Freedom Flotilla salpa verso Gaza, a bordo il messinese Antonio Mazzeo

Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'

Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”

freedom flotilla intercettata israeleLa nuova Flotilla attaccata da Israele, 9 barche abbordate a 120 miglia da Gaza. Medici e infermieri italiani a bordo - Circa 150 attivisti della nuova flottiglia diretta a Gaza sono stati arrestati dalla Marina israeliana. Secondo ilfattoquotidiano.it

freedom flotilla intercettata israeleIsraele intercetta la nuova flotilla. A bordo un medico torinese - Le forze israeliane hanno intercettato poco prima dell'alba, a circa 120 miglia nautiche dalle coste della Striscia di Gaza, la nave ammiraglia della Freedom Flotilla Coalition (Ffc), Conscience, e le ... Segnala rainews.it

