Freedom Flotilla intercettata da Israele a largo di Gaza news in diretta | a bordo 9 italiani proseguono negoziati sul piano Trump
Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza e sui negoziati di pace in Egitto tra Israele-USA-Hamas: la Freedom Flotilla è stata abbordata dalla marina israeliana a 120 miglia da Gaza. A bordo ci sono nove italiani. Hamas apre al disarmo ma respinge l’ipotesi Blair. L’ONU denuncia nuove vittime civili e sfollamenti nell'enclave palestinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: freedom - flotilla
La nave umanitaria Freedom Flotilla salpa verso Gaza, a bordo il messinese Antonio Mazzeo
Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'
Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”
La Freedom Flotilla è stata abbordata questa mattina da Israele mentre si dirigeva verso la Striscia di Gaza Dopo l'attacco alla Global Sumud Flotilla anche la nuova spedizione viene fermata dal blocco imposto da Israele in acque internazionali. L'equipaggio - X Vai su X
Freedom Flotilla Coalition ha dichiarato che una quarta nave è stata intercettata dalle forze israeliane: “La nave Conscience è attualmente sotto attacco da parte di un elicottero militare israeliano. A bordo dell’imbarcazione si trovano 93 giornalisti, medici e atti - facebook.com Vai su Facebook
La nuova Flotilla attaccata da Israele, 9 barche abbordate a 120 miglia da Gaza. Medici e infermieri italiani a bordo - Circa 150 attivisti della nuova flottiglia diretta a Gaza sono stati arrestati dalla Marina israeliana. Secondo ilfattoquotidiano.it
Israele intercetta la nuova flotilla. A bordo un medico torinese - Le forze israeliane hanno intercettato poco prima dell'alba, a circa 120 miglia nautiche dalle coste della Striscia di Gaza, la nave ammiraglia della Freedom Flotilla Coalition (Ffc), Conscience, e le ... Segnala rainews.it