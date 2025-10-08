Freedom Flotilla e Thousand Madleens Medici infermieri attivisti | chi sono i 10 italiani a bordo della missione per Gaza
Medici, infermieri, attivisti. Sono dieci gli italiani a bordo della missione congiunta di Freedom Flotilla e Thousand Madleens to Gaza intercettata nella notte dalle Israel Defense Forces. Oltre ai 9 che hanno solo cittadinanza italiana, infatti, c’è Laura Cardile che è italo-francese. Riccardo Corradini. Medico, 31 anni, nel 2019 è stato il primo studente occidentale a frequentare un Erasmus di 6 mesi alla Islamic University di Gaza prestando servizio negli ospedali della città. L’esperienza gli ispirò la tesi di laurea e il pluripremiato docu-film Erasmus in Gaza. “Allora era un giovane studente di medicina che scelse di vivere sulla propria pelle la realtà dell’assedio e la dignità di chi continua a resistere ogni giorno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
