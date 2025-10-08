Sulle imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition, abbordate da Israele nella notte, ci sono anche medici e infermieri italiani. Uno di loro ha rilasciato un video su Instagram. “Mi chiamo Riccardo Corradini ho 31 anni e sono un medico e cittadino italiano: se state vedendo questo video vuol dire che la nave su cui stavo navigando, la Conscience appartenente alla Freedom Flotilla Coalition, è stata intercettata e sono stato rapito e portato illegalmente in Israele. Chiedo urgentemente a tutte le persone di fare pressioni sul governo e sull’ambasciata italiana in Israele affinché rilascino i miei compagni di viaggio e me il più presto possibile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Freedom Flotilla Coalition, il medico italiano a bordo: “Fate pressioni perché ci rilascino al più presto”