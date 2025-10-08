Freedom Flotilla Coalition il medico italiano a bordo | Fate pressioni perché ci rilascino al più presto
Sulle imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition, abbordate da Israele nella notte, ci sono anche medici e infermieri italiani. Uno di loro ha rilasciato un video su Instagram. “Mi chiamo Riccardo Corradini ho 31 anni e sono un medico e cittadino italiano: se state vedendo questo video vuol dire che la nave su cui stavo navigando, la Conscience appartenente alla Freedom Flotilla Coalition, è stata intercettata e sono stato rapito e portato illegalmente in Israele. Chiedo urgentemente a tutte le persone di fare pressioni sul governo e sull’ambasciata italiana in Israele affinché rilascino i miei compagni di viaggio e me il più presto possibile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: freedom - flotilla
La nave umanitaria Freedom Flotilla salpa verso Gaza, a bordo il messinese Antonio Mazzeo
Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'
Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”
La nuova missione della Freedom Flotilla è arrivata nelle acque internazionali, dove Israele ha assaltato la Sumud. Punta a Gaza con un carico di medici, farmaci e un ospedale da campo Paura per un nuovo blitz e appello alla mobilitazione Oggi rispondono l - X Vai su X
Israele sequestra la seconda Flotilla a meno di 140 miglia da Gaza La missione congiunta tra Freedom Flotilla Coalition e ThousandMadleens to Gaza ha a bordo circa 150 persone da 30 Paesi, molti medici e giornalisti.Arrembate in acque internazionali attor - facebook.com Vai su Facebook
Israele intercetta la nuova flotilla. A bordo un medico torinese - Le forze israeliane hanno intercettato poco prima dell'alba, a circa 120 miglia nautiche dalle coste della Striscia di Gaza, la nave ammiraglia della Freedom Flotilla Coalition (Ffc), Conscience, e le ... Segnala rainews.it
La nuova Flotilla attaccata da Israele, 9 barche abbordate a 120 miglia da Gaza. Medici e infermieri italiani a bordo - Ci aspettavamo che per la nave Conscience ci fosse, per una volta, più comprensione visto che a bordo ci sono profess ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it