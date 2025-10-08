Freedom flotilla coalition bloccata da Israele | arrestato anche Francesco Prinetti medico torinese

Anche sulla seconda spedizione in aiuto per Gaza, ovvero la Freedom flotilla coalition, c'è un torinese: il 32enne Francesco Prinetti, medico chirurgo dell'ospedale Mauriziano di Torino, è partito con la flotilla carica di aiuti sanitari, nel tentativo di dare un sostegno ai colleghi medici. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

