Freedom Flotilla Coalition attaccata da Israele due imbarcazioni abbordate a 120 miglia da Gaza
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: freedom - flotilla
La nave umanitaria Freedom Flotilla salpa verso Gaza, a bordo il messinese Antonio Mazzeo
Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'
Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”
Freedom #Flotilla Coalition (Ffc) afferma che sono tre le barche della sua spedizione "attaccate e intercettate - X Vai su X
Israele sequestra la seconda Flotilla a meno di 140 miglia da Gaza La missione congiunta tra Freedom Flotilla Coalition e ThousandMadleens to Gaza ha a bordo circa 150 persone da 30 Paesi, molti medici e giornalisti.Arrembate in acque internazionali attor - facebook.com Vai su Facebook
La nuova Flotilla abbordata a 120 miglia da Gaza: «Attaccati in mare da Israele». Saranno espulsi. Manifestazioni in tutta Italia - È stata fermata dalle forze israeliane la nuova spedizione umanitaria della Freedom Flotilla Coalition, partita nei giorni scorsi dai porti ... msn.com scrive
La nuova Flotilla: 'Siamo stati attaccati in mare da Israele' - L'operazione sarebbe scattata 'a 120 miglia nautiche da Gaza'. Si legge su msn.com