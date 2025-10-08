Freedom Flotilla abbordata oggi il corteo a Milano per Gaza | attese migliaia di persone

Milanotoday.it | 8 ott 2025

Nuovo appuntamento a Milano per un altro corteo organizzato dai sostenitori della causa palestinese. La manifestazione è stata organizzata per oggi, 8 ottobre, a Milano come in altre città italiane dopo l'intercettazione e l'abbordaggio di diverse imbarcazioni della Freedom Flotilla da parte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

