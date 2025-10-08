Freedom Flotilla abbordata oggi il corteo a Milano per Gaza | attese migliaia di persone
Nuovo appuntamento a Milano per un altro corteo organizzato dai sostenitori della causa palestinese. La manifestazione è stata organizzata per oggi, 8 ottobre, a Milano come in altre città italiane dopo l'intercettazione e l'abbordaggio di diverse imbarcazioni della Freedom Flotilla da parte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
La nave umanitaria Freedom Flotilla salpa verso Gaza, a bordo il messinese Antonio Mazzeo
Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'
Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”
La Freedom Flotilla è stata abbordata questa mattina da Israele mentre si dirigeva verso la Striscia di Gaza Dopo l'attacco alla Global Sumud Flotilla anche la nuova spedizione viene fermata dal blocco imposto da Israele in acque internazionali. L'equipaggio - X Vai su X
Freedom Flotilla Coalition ha dichiarato che una quarta nave è stata intercettata dalle forze israeliane: “La nave Conscience è attualmente sotto attacco da parte di un elicottero militare israeliano. A bordo dell’imbarcazione si trovano 93 giornalisti, medici e atti - facebook.com Vai su Facebook
Freedom Flotilla abbordata da Israele, oggi nuove manifestazioni pro Gaza in tutta Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Freedom Flotilla abbordata da Israele, oggi nuove manifestazioni pro Gaza in tutta Italia ... tg24.sky.it scrive
Freedom Flotilla intercettata a largo di Gaza, news in diretta: a bordo ci sono 9 italiani, proseguono i negoziati sul piano Trump - Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza e sui negoziati di pace in Egitto tra Israele- Segnala fanpage.it