Freedom Flotilla abbordata manifestazione a Milano per Gaza

Manifestazione a Milano, con ritrovo alle 18 in piazzale Lodi, e in altre città italiane, dopo l'intercettazione e l'abbordaggio di diverse imbarcazioni della Freedom Flotilla da parte degli israeliani. Intorno alle sei e mezza del pomeriggio nel luogo di concentramento si trovavano circa 300-400. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

La nave umanitaria Freedom Flotilla salpa verso Gaza, a bordo il messinese Antonio Mazzeo

Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'

Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”

freedom flotilla abbordata manifestazioneFreedom Flotilla abbordata da Israele, oggi nuove manifestazioni pro Gaza in tutta Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Freedom Flotilla abbordata da Israele, oggi nuove manifestazioni pro Gaza in tutta Italia ... Come scrive tg24.sky.it

Freedom Flotilla abbordata, oggi il corteo a Milano per Gaza: attese migliaia di persone - La manifestazione è stata organizzata per oggi, 8 ottobre, a Milano come in altre città italiane do ... Riporta milanotoday.it

