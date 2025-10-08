Freedom Flotilla abbordata da Israele oggi nuove manifestazioni pro Gaza in tutta Italia

Nuova giornata di proteste pro Gaza in Italia. "L'8 ottobre tutti in piazza" è l’appello rilanciato da diversi gruppi a sostegno della Palestina. Intanto, la Freedom Flotilla Coalition (Ffc), partita nei giorni scorsi alla volta di Gaza, è stata abbordata in acque internazionali da Israele ( LE NEWS IN DIRETTA ). L’episodio arriva a una settimana dall’abbordaggio, sempre da parte dell’esercito israeliano, della Global Sumud Flotilla, avvenuto lo scorso 1 ottobre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

