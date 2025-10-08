Freedom Flotilla abbordata da Israele oggi nuove manifestazioni pro Gaza in tutta Italia
Nuova giornata di proteste pro Gaza in Italia. "L'8 ottobre tutti in piazza" è l’appello rilanciato da diversi gruppi a sostegno della Palestina. Intanto, la Freedom Flotilla Coalition (Ffc), partita nei giorni scorsi alla volta di Gaza, è stata abbordata in acque internazionali da Israele ( LE NEWS IN DIRETTA ). L’episodio arriva a una settimana dall’abbordaggio, sempre da parte dell’esercito israeliano, della Global Sumud Flotilla, avvenuto lo scorso 1 ottobre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
La nave umanitaria Freedom Flotilla salpa verso Gaza, a bordo il messinese Antonio Mazzeo
Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'
Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”
Freedom Flotilla Coalition ha dichiarato che una quarta nave è stata intercettata dalle forze israeliane: “La nave Conscience è attualmente sotto attacco da parte di un elicottero militare israeliano. A bordo dell’imbarcazione si trovano 93 giornalisti, medici e atti - facebook.com Vai su Facebook
La nuova missione della Freedom Flotilla è arrivata nelle acque internazionali, dove Israele ha assaltato la Sumud. Punta a Gaza con un carico di medici, farmaci e un ospedale da campo Paura per un nuovo blitz e appello alla mobilitazione Oggi rispondono l - X Vai su X
Flotilla, nuova spedizione abbordata e bloccata da Israele: cosa succede agli attivisti - La nuova spedizione della Flotilla è stata fermata da Israele a meno di 14 miglia da Gaza. Si legge su newsmondo.it
La nuova Freedom Flotilla abbordata da Israele, 10 italiani fermati: «Tutti in piazza per difenderla» - La nuova Freedom Flotilla è stata intercettata dall'Idf a 120 miglia da Gaza. Segnala msn.com