Nuova giornata di proteste pro Gaza in Italia. "L'8 ottobre tutti in piazza" è l’appello rilanciato da diversi gruppi a sostegno della Palestina. A Milano è partito da piazzale Lodi il corteo milanese a sostegno della Freedom Flotilla intercettata da Israele al largo di Gaza. "Siamo pronti a bloccare tutto ancora", hanno detto gli attivisti al megafono. Al momento i manifestanti in cammino lungo corso Lodi sono circa 1.500. Tra gli slogan gridati alla partenza, "Milano lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare" e "Israele fascista, Stato terrorista". E anche a Roma è in corso una manifestazione a sostegno della Palestina. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Freedom Flotilla abbordata da Israele, da Roma a Milano nuove manifestazioni in Italia