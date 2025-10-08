Freedom Flotilla abbordata da Israele da Roma a Milano nuove manifestazioni in Italia
Nuova giornata di proteste pro Gaza in Italia. "L'8 ottobre tutti in piazza" è l’appello rilanciato da diversi gruppi a sostegno della Palestina. A Milano è partito da piazzale Lodi il corteo milanese a sostegno della Freedom Flotilla intercettata da Israele al largo di Gaza. "Siamo pronti a bloccare tutto ancora", hanno detto gli attivisti al megafono. Al momento i manifestanti in cammino lungo corso Lodi sono circa 1.500. Tra gli slogan gridati alla partenza, "Milano lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare" e "Israele fascista, Stato terrorista". E anche a Roma è in corso una manifestazione a sostegno della Palestina. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: freedom - flotilla
La nave umanitaria Freedom Flotilla salpa verso Gaza, a bordo il messinese Antonio Mazzeo
Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'
Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”
Organizzata da Freedom Flotilla Coalition e Thousand Mandleens to Gaza, la spedizione è stata intercettata dall’esercito Israeliano a circa 120 miglia nautiche (222 km) da Gaza. L’obiettivo era sempre lo stesso: rompere il blocco israeliano e portare aiuti uma - facebook.com Vai su Facebook
La Freedom Flotilla Coalition, diretta a Gaza, è stata intercettata e abbordata dall'esercito israeliano, pochi giorni dopo che la detenzione di attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla ? https://l.euronews.com/Al5T - X Vai su X
Freedom Flotilla abbordata da Israele, oggi nuove manifestazioni pro Gaza in tutta Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Freedom Flotilla abbordata da Israele, oggi nuove manifestazioni pro Gaza in tutta Italia ... Da tg24.sky.it
Freedom Flotilla intercettata da Israele a largo di Gaza, news in diretta: a bordo 9 italiani, proseguono negoziati sul piano Trump - Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza e sui negoziati di pace in Egitto tra Israele- Lo riporta fanpage.it