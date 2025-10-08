Fratelli ultrà della Lazio arrestati a Cortina volevano appalti per Olimpiadi | Noi boss della mala romana

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due fratelli arrestati dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP di Venezia su richiesta della direzione Distrettuale Antimafia. I due devono rispondere, tra gli altri reati, di estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

fratelli ultr224 lazio arrestatiLe mani dei "boss" della malavita romana su Cortina: spaccio, aggressioni e corruzione puntando agli appalti olimpici. Arrestati due fratelli ultras della Lazio - Controllo dello spaccio, controllo dei locali, controllo degli appalti (in particolare quelli olimpici): queste le tre fasi del disegno tipico della criminalità organizzata e messe ... ildolomiti.it scrive

