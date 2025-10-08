Fratelli ultrà della Lazio arrestati a Cortina volevano appalti per Olimpiadi | Noi boss della mala romana
Due fratelli legati alla criminalità romana e agli ultras della Lazio volevano dominare lo spaccio e i locali della movida ampezzana. Dopo le minacce a imprenditori e politici locali, avevano tentato di inserirsi nei lavori pubblici legati all’evento olimpico - facebook.com Vai su Facebook
Le mani dei "boss" della malavita romana su Cortina: spaccio, aggressioni e corruzione puntando agli appalti olimpici. Arrestati due fratelli ultras della Lazio - Controllo dello spaccio, controllo dei locali, controllo degli appalti (in particolare quelli olimpici): queste le tre fasi del disegno tipico della criminalità organizzata e messe ... ildolomiti.it scrive