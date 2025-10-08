Fratelli d’Italia progetto di legge contro il fondamentalismo islamico | Vietato il velo integrale

Thesocialpost.it | 8 ott 2025

Una proposta destinata ad accendere il dibattito politico e sociale arriva dai banchi di Fratelli d’Italia, che ha presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge articolato in più punti con l’obiettivo dichiarato di contrastare il separatismo culturale e religioso. Al centro del provvedimento, una serie di misure che riguardano principalmente l’islam radicale, ma che intervengono anche sul piano delle norme civili e penali, con un impatto potenzialmente rilevante in diversi ambiti della vita pubblica. Leggi anche: Meloni attacca la Flotilla: “Rischia di sabotare la pace” Il testo è stato illustrato da Sara Kelany, deputata FdI e prima firmataria della proposta, assieme ai colleghi Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera, e Francesco Filini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

