Fratelli d’Italia presenta proposta di legge contro il separatismo islamico | sanzioni fino a 3mila euro per velo integrale anche a scuola
Fratelli d'Italia ha presentato alla Camera una proposta di legge articolata in cinque punti per contrastare quello che la deputata Sara Kelany definisce "separatismo islamico", ovvero la formazione di comunità isolate dove vigono regole della sharia anziché quelle dello Stato italiano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
