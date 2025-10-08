Fratelli della droga a Villabate | avevano oltre 1 kg di hashish dentro un magazzino

I carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia hanno denunciato due fratelli, di 26 e 27 anni, palermitani, già noti alle forze dell’ordine e, ritenuti responsabili dei reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, di furto aggravato e intervento edilizio in assenza dei necessari permessi. La droga è stata trovata nel corso di un perquisizione in un magazzino. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fratelli della droga a Villabate: avevano oltre 1 kg di hashish dentro un magazzino

In questa notizia si parla di: fratelli - droga

Arrestati i fratelli dello spaccio di Broni: smerciavano droga “a domicilio” e nei locali

Fratelli in affari con la droga: fermati in auto con 53 dosi di cocaina e 3mila 700 euro

Andria, lo spaccio di droga era affare di famiglia: 6 arresti, l'attività gestita da due fratelli, coinvolti anche minori VIDEO - X Vai su X

Tgs. . Spedizione punitiva a Riesi nei confronti di due fratelli. Cinque le misure cautelari. Gli indagati sono accusati di tentato omicidio in concorso. Il movente sarebbe legato a questioni di droga. Servizio di Donata Calabrese - facebook.com Vai su Facebook

Fratelli della droga a Villabate: avevano oltre 1 kg di hashish dentro un magazzino - I carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia hanno denunciato due fratelli, di 26 e 27 anni, palermitani, già noti alle forze dell’ordine e, ritenuti ... Da msn.com