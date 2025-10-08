In questi giorni si è tornato a parlare tanto di Frankenstein, celebre romanzo horror di Mary Shelley, perchè Guillermo del Toro ne ha diretto una sua personale versione, che uscirà a breve in alcune sale selezionate e su Netflix. Ma anche per gli appassionati di serie tv ci sono grosse novità al riguardo, dal momento che FX ha ordinato la realizzazione dell’episodio pilota di Very Young Frankenstein, una serie tv ispirata alla commedia di Mel Brooks Frankenstein Junior (il cui titolo originale è, appunto, Young Frankenstein ). Il film, un cult uscito nel 1974 e girato in bianco e nero, raccontava la storia di un discendente dell’inquietante scienziato, che si ritrovava sulle orme del proprio avo nonostante la ferma volontà di prenderne le distanze. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Frankenstein Junior diventa una serie tv