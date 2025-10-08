Francis Ford Coppola e il casting call in Calabria per Distant Vision

Mentre cerca i finanziamenti per il suo musical Glimpses of the Moon, Coppola non resta con le mani in mano e riprende Distant Vision, un suo progetto sperimentale che gira a intermittenza dal 2015. Stavolta le riprese si svolgono in Calabria.

Casting figurazioni e piccoli ruoli per il nuovo film di Francis Ford Coppola, come candidarsi - Casting in Calabria e Basilicata per figurazioni e piccoli ruoli del nuovo film di Francis Ford Coppola. Lo riporta ticonsiglio.com