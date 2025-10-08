Francia sale lo spread e ora è come l’Italia

Un governo durato meno di dodici ore, l'Italia – primatista globale di esecutivi di breve durata – non l'aveva mai avuto, ma non è la sola cosa che fa accostare

Francia: sale lo spread degli Oat. Ecco come sfruttare la situazione - I titoli di Stato francesi hanno visto il loro spread allargare ai massimi degli ultimi anni, sfiorando i 90 punti base, a seguito delle dimissioni del primo ministro Lecornu. Come scrive bluerating.com

francia sale spread 232Crisi Francia, sale la pressione sui titoli di Stato: spread OAT-Bund verso nuovi massimi - it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Si legge su teleborsa.it

