Francia nel caos Macron e Governo | missione disperata E torna lo spettro del voto

Parigi, 8 ottobre 2025 – Il 16 e il 23 novembre potrebbero essere le possibili date per le prossime elezioni legislative francesi. Nonostante le 48 ore concesse al premier dimissionario, Sébastien Lecornu, per trovare una soluzione alla crisi politica, Emmanuel Macron ha ricevuto all’Eliseo la presidente dell’Assemblea nazionale, Yaël Braun-Pivet, e quello del Senato, Gérard Larcher, al fine probabilmente di consultarli per indire nuove elezioni. “Mercoledì sera (oggi per chi legge, ndr ) informerò il Capo di Stato sui colloqui, affinché possa trarre tutte le conclusioni necessarie”, ha scritto su X il quinto presidente del Consiglio francese in meno di due anni e nominato poco meno di trenta giorni fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Francia nel caos, Macron e Governo: missione disperata. E torna lo spettro del voto

