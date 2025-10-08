Francia Macron non scioglie il parlamento Lecornu prosegue consultazioni per nuovo governo | l' esito verrà comunicato alle 20
L’obiettivo è dar vita a un governo di scopo che permetta almeno di affrontare due priorità immediate: l'approvazione della legge di bilancio per il 2026 e la definizione del futuro istituzionale della Nuova Caledonia Dopo aver ricevuto l’incarico dal presidente Emmanuel Macron, Sébastien Lec. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: francia - macron
Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro
Francia nel caos, il politologo Mény. “È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà”
Francia nel caos, Macron e Governo: missione disperata. E torna lo spettro del voto
Francia, #Lecornu avvia consultazioni: Macron non scioglie parlamento - X Vai su X
Francia verso il voto anticipato (forse a novembre). Macron isolato, messaggio ai prefetti: preparatevi - facebook.com Vai su Facebook
Francia, Lecornu prosegue le consultazioni: Macron non scioglie il parlamento - I Républicains aprono a una possibile coabitazione con i macroniani, mentre Le Pen e Mélenchon chiedono lo ... Segnala tg24.sky.it
L'ex premier lancia la "bomba" a Macron: "È angosciante. Sciogli il parlamento" - Non si può prolungare quello che stiamo vivendo da sei mesi". Si legge su iltempo.it