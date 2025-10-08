Francia Macron non scioglie il parlamento Lecornu prosegue consultazioni per nuovo governo | l' esito verrà comunicato alle 20

L’obiettivo è dar vita a un governo di scopo che permetta almeno di affrontare due priorità immediate: l'approvazione della legge di bilancio per il 2026 e la definizione del futuro istituzionale della Nuova Caledonia Dopo aver ricevuto l’incarico dal presidente Emmanuel Macron, Sébastien Lec. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Francia, Macron non scioglie il parlamento, Lecornu prosegue consultazioni per nuovo governo: l'esito verrà comunicato alle 20

In questa notizia si parla di: francia - macron

Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro

Francia nel caos, il politologo Mény. “È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà”

Francia nel caos, Macron e Governo: missione disperata. E torna lo spettro del voto

Francia, #Lecornu avvia consultazioni: Macron non scioglie parlamento - X Vai su X

Francia verso il voto anticipato (forse a novembre). Macron isolato, messaggio ai prefetti: preparatevi - facebook.com Vai su Facebook

Francia, Lecornu prosegue le consultazioni: Macron non scioglie il parlamento - I Républicains aprono a una possibile coabitazione con i macroniani, mentre Le Pen e Mélenchon chiedono lo ... Segnala tg24.sky.it

L'ex premier lancia la "bomba" a Macron: "È angosciante. Sciogli il parlamento" - Non si può prolungare quello che stiamo vivendo da sei mesi". Si legge su iltempo.it