Francia Macron ci riprova | Un nuovo premier entro 48 ore L’annuncio-addio di Lecornu | Accordo sul bilancio ancora possibile

Emmanuel Macron nominerà un nuovo premier «nelle prossime 48 ore», ossia entro venerdì sera. Lo ha annunciato il primo ministro dimissionario, Sébastien Lecornu, spiegando che la sua «missione è finita» e che «la maggioranza assoluta dell'Assemblea Nazionale rifiuta» lo scioglimento del Parlamento. Che un accordo fosse possibile lo si era intuito già nel corso della giornata, quando lo stesso Lecornu aveva rivelato l'esistenza di «un movimento e una convergenza» tra i deputati francesi per scongiurare le seconde elezioni legislative in meno di un anno e mezzo. Alle 10 di questa mattina, il macronista ha dato il via a una serie di consultazioni con i leader dei partiti della gauche francese, dai Socialisti ai Verdi fino ai Comunisti.