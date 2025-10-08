Francia Macron ci riprova | Un nuovo premier entro 48 ore L’annuncio-addio di Lecornu | Accordo sul bilancio ancora possibile
Emmanuel Macron nominerà un nuovo premier «nelle prossime 48 ore», ossia entro venerdì sera. Lo ha annunciato il primo ministro dimissionario, Sébastien Lecornu, spiegando che la sua «missione è finita» e che «la maggioranza assoluta dell’Assemblea Nazionale rifiuta» lo scioglimento del Parlamento. Che un accordo fosse possibile lo si era intuito già nel corso della giornata, quando lo stesso Lecornu aveva rivelato l’esistenza di «un movimento e una convergenza» tra i deputati francesi per scongiurare le seconde elezioni legislative in meno di un anno e mezzo. Alle 10 di questa mattina, il macronista ha dato il via a una serie di consultazioni con i leader dei partiti della gauche francese, dai Socialisti ai Verdi fino ai Comunisti. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: francia - macron
Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro
Francia nel caos, il politologo Mény. “È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà”
Francia nel caos, Macron e Governo: missione disperata. E torna lo spettro del voto
Francia, Lecornu: «Macron nominerà un nuovo primo ministro entro 48 ore» - X Vai su X
Francia verso il voto anticipato (forse a novembre). Macron isolato, messaggio ai prefetti: preparatevi - facebook.com Vai su Facebook
Francia, Lecornu: «La mia missione è finita, Macron nominerà un nuovo premier in 48 ore» - Emmanuel Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro «nelle prossime 48 ore». Come scrive msn.com
Francia, Lecornu: «Macron nominerà un nuovo premier in 48 ore» - «La mia missione è finita», dice il premier dimissionario, «ma la maggioranza dell’Assemblea Nazionale è contro lo scioglimento» ... Segnala unionesarda.it