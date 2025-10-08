Francia Lecornu si dimette | Macron nominerà nuovo premier in 48 ore la mia missione è finita l' Assemblea Nazionale rifiuta scioglimento

Il premier ha annunciato le dimissioni dopo le consultazioni con il parlamento; ora Macron dovrà nominare un nuovo primo ministro "Emmanuel Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro nelle prossime 48 ore". A dirlo è Sébastien Lecornu, che conferma le sue dimissioni dopo aver accettato,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Francia, Lecornu si dimette: "Macron nominerà nuovo premier in 48 ore, la mia missione è finita, l'Assemblea Nazionale rifiuta scioglimento"

Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu

Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier

Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou

Francia, il premier Lecornu si dimette. Macron chiede di negoziare fino a mercoledì

Francia: si dimette Lecornu (il suo governo è durato una notte), per Macron è crisi politica senza fine - La Francia è nel caos, Macron dovrà ora nominare il sesto primo ministro in poco più di tre anni.