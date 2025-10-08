Francia Lecornu | Sempre più lontana possibilità scioglimento dell’Assemblea

(Adnkronos) – C'è una "volontà" delle forze politiche "di avere un bilancio" prima del 31 dicembre, che "allontana le prospettive di uno scioglimento" dell'Assemblea. Ad affermarlo, in una breve dichiarazione da Matignon, è stato il premier francese dimissionario, Sébastien Lecornu, che ha fatto il punto sulle consultazioni in corso.  "Tutti sono d'accordo che l'obiettivo del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

