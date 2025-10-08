Francia Lecornu | Macron nominerà un nuovo primo ministro entro 48 ore

Il premier francese dimissionario Sébastien Lecornu, ospite del telegiornale delle 20 di France 2, ha smentito le voci su una sua riconferma, affermando di aver «completato la sua missione» e aggiungendo che il presidente Emmanuel Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro in pectore « entro le prossime 48 ore ». Sarà il sesto in poco più di tre anni. Lecornu, che ha lasciato l’incarico il 6 ottobre dopo appena 27 giorni a Matignon e meno di 24 ore dopo aver presentato il suo governo ( il più breve della Quinta Repubblica ), ha affermato inoltre i suoi colloqui con i vari leader di partito hanno rivelato «la volontà di approvare il Bilancio entro la fine dell’anno» e che le elezioni parlamentari anticipate sembrano ora meno probabili. 🔗 Leggi su Lettera43.it

