Francia Lecornu lascia l’incarico | Missione terminata nuovo premier entro 48 ore

Il primo ministro dimissionario francese, Sebastian Lecornu, ha annunciato in diretta televisiva su France 2 che la sua missione è giunta al termine, anticipando che «la situazione permette al Presidente di nominare un nuovo premier entro 48 ore». Le sue parole aprono ufficialmente la strada alla formazione di un nuovo governo, dopo settimane di incertezza politica seguite alla crisi dell’esecutivo. Lecornu ha spiegato di vedere «ancora un cammino possibile» e ha sottolineato che l’ipotesi di dissoluzione dell’Assemblea nazionale si allontana, poiché «esiste una maggioranza parlamentare contraria allo scioglimento». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Francia, Lecornu lascia l’incarico: “Missione terminata, nuovo premier entro 48 ore”

In questa notizia si parla di: francia - lecornu

