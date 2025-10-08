“Da 48 ore il presidente della Repubblica mi ha richiamato per condurre le trattative finali. Considero la mia missione terminata “. Lo ha affermato il premier dimissionario francese Sébastien Lecornu, in un’intervista a France 2. “ Non inseguo un incarico “, ha chiarito l’ex ministro delle Forze Armate che ha aggiunto: “Ritengo che una strada sia ancora possibile, ma difficile. Credo che la situazione consenta al presidente della Repubblica di nominare un primo ministro entro le prossime 48 ore “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, Lecornu: “La mia missione è terminata”