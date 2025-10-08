Francia Lecornu | La mia missione è terminata

Lapresse.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Da 48 ore il presidente della Repubblica mi ha richiamato per condurre le trattative finali. Considero la mia missione terminata “. Lo ha affermato il premier dimissionario francese Sébastien Lecornu, in un’intervista a France 2. “ Non inseguo un incarico “, ha chiarito l’ex ministro delle Forze Armate che ha aggiunto: “Ritengo che una strada sia ancora possibile, ma difficile. Credo che la situazione consenta al presidente della Repubblica di nominare un primo ministro entro le prossime 48 ore “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

francia lecornu la mia missione 232 terminata

© Lapresse.it - Francia, Lecornu: “La mia missione è terminata”

In questa notizia si parla di: francia - lecornu

Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu

Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier

Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou

francia lecornu mia missioneFrancia, Lecornu: «La mia missione è finita, Macron nominerà un nuovo premier in 48 ore» - Lo ha detto il premier dimissionario Sebastien Lecornu a France 2, spiegando che «la maggioranza assoluta dell'Assemb ... Riporta msn.com

francia lecornu mia missioneFrancia, Lecornu: “La mia missione è terminata, nuovo premier in 48 ore” - Lo ha dichiarato il premier francese dimissionario Sébastien Lecornu all’inizio della sua intervista su France 2. Scrive sassarinotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Francia Lecornu Mia Missione