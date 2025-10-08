Francia Lecornu | La mia missione è terminata Macron può nominare un nuovo premier in 48 ore

Il primo ministro dimissionario: "La maggioranza dei membri dell'Assemblea Nazionale non desidera lo scioglimento. Sento che un cammino è ancora possibile". Melenchon: "Subito elezioni presidenziali". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia, Lecornu: "La mia missione è terminata, Macron può nominare un nuovo premier in 48 ore"

Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu

Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier

Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou

Francia: Lecornu, mia missione finita, non corro per carica primo ministro (RCO) - "Ho rassegnato le dimissioni lunedi' mattina, penso di aver dimostrato che non sto cercando di ...

Lecornu: "La mia missione è terminata". Macron dovrebbe nominare un "nuovo premier entro 48 ore" - Il premier dimissionario francese Sebastien Lecornu ha dichiarato in un'intervista a France 2 di ritenere la sua missione compiuta e di non essere interessato a correre nuovamente per l'incarico di ...