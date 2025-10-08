Francia Lecornu | La mia missione è terminata Macron nominerà un nuovo premier in 48 ore

Lastampa.it | 8 ott 2025

Il primo ministro dimissionario responsabile degli Affari correnti Sebastian Lecornu è intervenuto in diretta a France 2 e ha dichiarato che "la sua missione è ormai terminata" e che.

francia lecornu la mia missione 232 terminata macron nominer224 un nuovo premier in 48 ore

© Lastampa.it - Francia, Lecornu: “La mia missione è terminata, Macron nominerà un nuovo premier in 48 ore”

In questa notizia si parla di: francia - lecornu

