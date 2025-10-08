Francia Lecornu | La mia missione è finita Macron nominerà un nuovo premier in 48 ore

Ilmessaggero.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emmanuel Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro «nelle prossime 48 ore». Lo ha detto il premier dimissionario Sebastien Lecornu a France 2, spiegando che «la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

francia lecornu mia missioneLecornu: "No allo scioglimento, un nuovo premier entro 48 ore" - " La mia missione è ormai compiuta ": Sébastien Lecornu conferma di restare il Primo Ministro uscente, ora responsabile degli affari correnti. Lo riporta ilgiornale.it

francia lecornu mia missioneFrancia: Lecornu tenta l’ultima carta, Retailleau apre spiragli - È una corsa contro il tempo quella di Sébastien Lecornu, il primo ministro dimissionario della Francia, incaricato dal presidente, Emmanuel Macron, di trovare entro mercoledì sera una quadra per uscir ... Riporta ilsole24ore.com

