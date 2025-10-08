Francia | Lecornu getta la spugna e ora Macron valuta l’apertura a sinistra

Non sarà Sebastien Lecornu a guidare il prossimo governo francese. Il primo ministro dimissionario, dopo che è rimasto in carica per meno di un mese dalla nomina alla guida del governo e ha visto la sua compagine collassare a 12 ore dall’insediamento, ha comunicato a France 2 che al termine delle 48 ore di consultazioni ritiene definita l’esistenza di una “piattaforma d’azione” capace di scongiurare lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale e dare a Parigi un bilancio. “La maggioranza dell’Assemblea nazionale respinge lo scioglimento, perché vede chiaramente che lo scioglimento non porta (a una soluzione). 🔗 Leggi su It.insideover.com

